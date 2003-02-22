Раздел: Происшествия
В Киеве 18-летний парень выбросился из окна высотки
Парень находится в тяжелом состоянии.
ЧП произошло в Борисполе на ул. Головатого, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам очевидцев, 18-летний парень выпал из окна 9 этажа и приземлился на козырек подъезда.
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Пострадавший получил серьезные травмы, но остался жив. С места происшествия его госпитализировали в Бориспольскую ЦРЛ. Медики оценивают его состояние как очень тяжелое.
ЧП произошло в Борисполе на ул. Головатого, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам очевидцев, 18-летний парень выпал из окна 9 этажа и приземлился на козырек подъезда.
Читайте также: В Киеве возле ТЦ Plazma у грузовика отвалился прицеп
Пострадавший получил серьезные травмы, но остался жив. С места происшествия его госпитализировали в Бориспольскую ЦРЛ. Медики оценивают его состояние как очень тяжелое.
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