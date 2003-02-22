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Раздел: Происшествия  
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В Киеве 18-летний парень выбросился из окна высотки

В Киеве 18-летний парень выбросился из окна высоткиПарень находится в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в Борисполе на ул. Головатого, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам очевидцев, 18-летний парень выпал из окна 9 этажа и приземлился на козырек подъезда.

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Пострадавший получил серьезные травмы, но остался жив. С места происшествия его госпитализировали в Бориспольскую ЦРЛ. Медики оценивают его состояние как очень тяжелое.


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 Теги: Киев, суицид

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Сегодня, 16:19 » Автор: Анна Мартынова
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