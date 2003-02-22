Раздел: Происшествия
На Киевщине мужчина молотком убил начальницу
Суд вынес приговор.
Под Киевом в селе Хотов мужчина убил свою начальницу. Женщина попросила его не курить в помещении, из-за чего получила около 25 ударов молотком. Нападавший спрятал тело погибшей в морозильной камере. После этого мужчина угнал автомобиль погибшей и ограбил ее квартиру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Трагическое событие произошло в августе 2017 года.
Конфликт произошел в цехе пекарни. Просьба женщины вызвала агрессивную реакцию. От полученных ударов она скончалась. Мужчина убедился в том, что она больше не подает признаков жизни и спрятал тело погибшей в морозильную камеру.
На этом он не остановился. После содеянного он угнал автомобиль погибшей, на котором доехал до ее дома. Оттуда он вынес ювелирные украшения, бытовую технику и деньги.
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Правоохранили арестовали мужчину. Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Под Киевом в селе Хотов мужчина убил свою начальницу. Женщина попросила его не курить в помещении, из-за чего получила около 25 ударов молотком. Нападавший спрятал тело погибшей в морозильной камере. После этого мужчина угнал автомобиль погибшей и ограбил ее квартиру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Трагическое событие произошло в августе 2017 года.
Конфликт произошел в цехе пекарни. Просьба женщины вызвала агрессивную реакцию. От полученных ударов она скончалась. Мужчина убедился в том, что она больше не подает признаков жизни и спрятал тело погибшей в морозильную камеру.
На этом он не остановился. После содеянного он угнал автомобиль погибшей, на котором доехал до ее дома. Оттуда он вынес ювелирные украшения, бытовую технику и деньги.
Читайте также: В Днепре фура раздавила пешехода
Правоохранили арестовали мужчину. Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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