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На Киевщине мужчина молотком убил начальницу

На Киевщине мужчина молотком убил начальницуСуд вынес приговор.

Под Киевом в селе Хотов мужчина убил свою начальницу. Женщина попросила его не курить в помещении, из-за чего получила около 25 ударов молотком. Нападавший спрятал тело погибшей в морозильной камере. После этого мужчина угнал автомобиль погибшей и ограбил ее квартиру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Трагическое событие произошло в августе 2017 года.

Конфликт произошел в цехе пекарни. Просьба женщины вызвала агрессивную реакцию. От полученных ударов она скончалась. Мужчина убедился в том, что она больше не подает признаков жизни и спрятал тело погибшей в морозильную камеру.

На этом он не остановился. После содеянного он угнал автомобиль погибшей, на котором доехал до ее дома. Оттуда он вынес ювелирные украшения, бытовую технику и деньги.

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Правоохранили арестовали мужчину. Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.


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 Теги: Киевщина, убийство

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Сегодня, 17:49 » Автор: Анна Мартынова
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