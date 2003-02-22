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В Киеве "заминировали" аэропорт

В Киеве "заминировали" аэропортВ аэропорт выехали взрывотехники.

В столичном аэропорту имени Игоря Сикорского ("Жуляны") проверяют сообщение о наличии взрывчатки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

"Сегодня, 27 февраля, около 14:55 в службы аэропорта на электронной почте поступила информация о минировании международного аэропорта "Киев". В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов", - сказано в сообщении.

В аэропорт выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа полиции, которые будут обследовать территорию.

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Ранее мы сообщали, что пресс-служба Национальной полиции Харьковской области сообщает о том, что информация о минировании здания Апелляционного суда и станции метро Армейская не подтвердилась.


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 Теги: Киев, минирование, аэропорт

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