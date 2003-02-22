Раздел: Происшествия
В Киеве "заминировали" аэропорт
В аэропорт выехали взрывотехники.
В столичном аэропорту имени Игоря Сикорского ("Жуляны") проверяют сообщение о наличии взрывчатки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
"Сегодня, 27 февраля, около 14:55 в службы аэропорта на электронной почте поступила информация о минировании международного аэропорта "Киев". В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов", - сказано в сообщении.
В аэропорт выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа полиции, которые будут обследовать территорию.
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Ранее мы сообщали, что пресс-служба Национальной полиции Харьковской области сообщает о том, что информация о минировании здания Апелляционного суда и станции метро Армейская не подтвердилась.
В столичном аэропорту имени Игоря Сикорского ("Жуляны") проверяют сообщение о наличии взрывчатки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
"Сегодня, 27 февраля, около 14:55 в службы аэропорта на электронной почте поступила информация о минировании международного аэропорта "Киев". В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов", - сказано в сообщении.
В аэропорт выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа полиции, которые будут обследовать территорию.
Читайте также: В Киеве «заминировали» психбольницу
Ранее мы сообщали, что пресс-служба Национальной полиции Харьковской области сообщает о том, что информация о минировании здания Апелляционного суда и станции метро Армейская не подтвердилась.
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