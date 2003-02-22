Раздел: Происшествия
Боевики целились в украинских воинов ракетами
Пророссийские боевики совершили 7 обстрелов.
Оккупанты обстреляли украинские позиции управляемыми ракетами. Также пророссийские боевики били из запрещенного вооружения, один украинский боец получил ранения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Боевики совершили 7 обстрелов, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.
Из-за действий оккупантов ранения получил украинский боец.
В течение текущих суток противник семь раз обстрелял позиции наших войск, четыре раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями и потратив 32 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 миллиметров. Также по позициям наших защитников четыре раза выполнили пуски управляемых ракет,– говорится в сводке.
Кроме того, со стороны боевиков работал снайпер.
Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали боевиков из ручных противотанковых гранатометов в районе Водяного, из минометов и противотанковых ракетных комплексов - возле Чермалика. Из стрелкового и снайперского оружия боевики вели огонь вблизи Гнутового.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных возле Крымского из артиллерийских систем и противотанковых ракетных комплексов, а затем - из минометов.
Читайте также: В Широкино боевики атаковали украинских воинов на БМП
Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Новолуганского.
Оккупанты обстреляли украинские позиции управляемыми ракетами. Также пророссийские боевики били из запрещенного вооружения, один украинский боец получил ранения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Боевики совершили 7 обстрелов, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.
Из-за действий оккупантов ранения получил украинский боец.
В течение текущих суток противник семь раз обстрелял позиции наших войск, четыре раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями и потратив 32 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 миллиметров. Также по позициям наших защитников четыре раза выполнили пуски управляемых ракет,– говорится в сводке.
Кроме того, со стороны боевиков работал снайпер.
Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали боевиков из ручных противотанковых гранатометов в районе Водяного, из минометов и противотанковых ракетных комплексов - возле Чермалика. Из стрелкового и снайперского оружия боевики вели огонь вблизи Гнутового.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных возле Крымского из артиллерийских систем и противотанковых ракетных комплексов, а затем - из минометов.
Читайте также: В Широкино боевики атаковали украинских воинов на БМП
Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Новолуганского.
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