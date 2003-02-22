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В Киеве избили известного журналиста

В Киеве избили известного журналистаВедется следствие.

В Киеве 26 февраля журналиста телеканала ZIK Даниила Яковлева избили и не позволили попасть в Центральную военно-врачебную комиссию Минобороны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Журналист пришел в помещение ведомства вместе с бойцом, который был ранен на Донбассе, чтобы отснять материал для своей передачи "Тропами войны".

По словам пострадавшего, они с бойцом приехали в здание, чтобы тот показал, как ему тяжело на костылях сюда добираться. Изначально планировалось, просто зайти без камер, чтобы боец показал те кабинеты, в которых от него требовали взятку за получение инвалидности – 1 500 долларов. А потом уже журналист должен был снимать камерой, чтобы не перепутать кабинеты.

Яковлев отметил, что они не смогли попасть даже в здание, потому что перед ними закрыли дверь. Когда они начали стучать в окно, то им сказали подождать полчаса. После этого времени журналисту и бойцу все равно не открыли дверь.

Когда из здания выходили курсанты, журналист схватил дверь и хотел пройти, но на него напала женщина и начала выталкивать его из двери на улицу. Потом неизвестный мужчина начал также отталкивать журналиста и раненого бойца.

Человек, который их не пускал, позвонил юристу из Минобороны, которому журналист все объяснил. Но пришел еще один мужчина, который начал вырывать микрофон и бить по рукам и ногам.

По словам раненого бойца Петра Олексюка, они прибыли к Центральной военно-врачебной комиссии, чтобы снять интервью о том, как у него требовали взятку за получение инвалидности.

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Боец в схеме с вымогательством называет начальника ЦВВК полковника Шевчука и Валерия Наумова. Стоит отметить, что Олексюк обратился в полицию и сообщил о противоправных действиях комиссии.

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 Теги: Киев, журналист

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