Раздел: Происшествия
Под Киевом по дороге домой пропал 30-летний мужчина
Он пропал еще 19 февраля.
В розыск объявили 30-летнего Сергея Кудрина, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
19 февраля в районе станции метро "Лесная" мужчина сел на маршрутку "Киев-Бровары", но домой так и не приехал.
Сергей был одет в светлую куртку, темно-синие джинсы и черную шапку, обут в черные ботинки. Особые приметы - маленькие усы и бородка.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Кудрина, просят сообщить по телефону (097) 328-87-15 либо в полицию по номеру 102.
В розыск объявили 30-летнего Сергея Кудрина, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
19 февраля в районе станции метро "Лесная" мужчина сел на маршрутку "Киев-Бровары", но домой так и не приехал.
Сергей был одет в светлую куртку, темно-синие джинсы и черную шапку, обут в черные ботинки. Особые приметы - маленькие усы и бородка.
Читайте также: В Киеве избили известного журналиста
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Кудрина, просят сообщить по телефону (097) 328-87-15 либо в полицию по номеру 102.
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