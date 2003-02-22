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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом по дороге домой пропал 30-летний мужчина

Под Киевом по дороге домой пропал 30-летний мужчинаОн пропал еще 19 февраля.

В розыск объявили 30-летнего Сергея Кудрина, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

19 февраля в районе станции метро "Лесная" мужчина сел на маршрутку "Киев-Бровары", но домой так и не приехал.

Сергей был одет в светлую куртку, темно-синие джинсы и черную шапку, обут в черные ботинки. Особые приметы - маленькие усы и бородка.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Кудрина, просят сообщить по телефону (097) 328-87-15 либо в полицию по номеру 102.

Под Киевом по дороге домой пропал 30-летний мужчина


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 Теги: Киевщина, розыск

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Сегодня, 09:13 » Автор: Анна Мартынова
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