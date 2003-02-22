Раздел: Происшествия
В Борисполе школьник оказался в реанимации, выпав из окна
Парень потерял много крови.
Парень, выпавший из окна высотки 27 февраля на ул. Головатого, сейчас находится в больнице. Для помощи парню неравнодушные граждане организовали сбор средств, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Выяснилось, что пострадавший – учащийся 11 класса школы №6.
По предварительным данным, у парня переломы ног и таза. Также он потерял много крови.
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По какой причине школьник выпал из окна, пока неизвестно.
Парень, выпавший из окна высотки 27 февраля на ул. Головатого, сейчас находится в больнице. Для помощи парню неравнодушные граждане организовали сбор средств, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Выяснилось, что пострадавший – учащийся 11 класса школы №6.
По предварительным данным, у парня переломы ног и таза. Также он потерял много крови.
Читайте также: В Киеве разыскивают 17-летнюю девушку
По какой причине школьник выпал из окна, пока неизвестно.
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