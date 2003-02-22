В Борисполе школьник оказался в реанимации, выпав из окна

Парень потерял много крови.



Парень, выпавший из окна высотки 27 февраля на ул. Головатого, сейчас находится в больнице. Для помощи парню неравнодушные граждане организовали сбор средств, передает



Выяснилось, что пострадавший – учащийся 11 класса школы №6.



По предварительным данным, у парня переломы ног и таза. Также он потерял много крови.



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По какой причине школьник выпал из окна, пока неизвестно.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Парень, выпавший из окна высотки 27 февраля на ул. Головатого, сейчас находится в больнице. Для помощи парню неравнодушные граждане организовали сбор средств, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua Выяснилось, что пострадавший – учащийся 11 класса школы №6.По предварительным данным, у парня переломы ног и таза. Также он потерял много крови.По какой причине школьник выпал из окна, пока неизвестно.





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