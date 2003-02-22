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Раздел: Происшествия  
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В Борисполе школьник оказался в реанимации, выпав из окна

В Борисполе школьник оказался в реанимации, выпав из окнаПарень потерял много крови.

Парень, выпавший из окна высотки 27 февраля на ул. Головатого, сейчас находится в больнице. Для помощи парню неравнодушные граждане организовали сбор средств, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Выяснилось, что пострадавший – учащийся 11 класса школы №6.

По предварительным данным, у парня переломы ног и таза. Также он потерял много крови.

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По какой причине школьник выпал из окна, пока неизвестно.


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 Теги: Борисполь, школьник

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Сегодня, 13:37 » Автор: Анна Мартынова
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