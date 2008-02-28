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Раздел: Происшествия  
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На Харьковщине повесилась 17-летняя девушка

На Харьковщине повесилась 17-летняя девушкаОна повесилась на высоковольтной вышке.

В Харьковской области повешенной на высоковольтной вышке нашли 17-летнюю школьницу колледжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"27 февраля около 19:46 в Купянский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, который выгуливал собаку рядом с рекой. Мужчина увидел на высоковольтной вышке тело человека", – говорится в сообщении.

По указанному адресу полицейские нашли тело повешенной девушки. Неподалеку находились тетради по имени и фамилии школьницы одного из колледжей Купянского района. Умершей оказалась 17-летняя жительница Купянского района.

По данным полиции, 26 февраля на занятиях в колледже девушке стало плохо. Ей предложили вызвать "скорую помощь", однако она отказалась и самовольно покинула аудиторию. Дома девушка не появилась. На следующий день ее нашли в петле.

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"Как выяснила полиция, ранее девушка неоднократно оставляла место своего проживания. Ее знакомые слышали от нее намерения покончить с жизнью. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии", – заявили в полиции.

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 Теги: Харьковщина, суицид

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Сегодня, 15:20 » Автор: Анна Мартынова
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