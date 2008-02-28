Раздел: Происшествия
На Харьковщине повесилась 17-летняя девушка
Она повесилась на высоковольтной вышке.
В Харьковской области повешенной на высоковольтной вышке нашли 17-летнюю школьницу колледжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"27 февраля около 19:46 в Купянский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, который выгуливал собаку рядом с рекой. Мужчина увидел на высоковольтной вышке тело человека", – говорится в сообщении.
По указанному адресу полицейские нашли тело повешенной девушки. Неподалеку находились тетради по имени и фамилии школьницы одного из колледжей Купянского района. Умершей оказалась 17-летняя жительница Купянского района.
По данным полиции, 26 февраля на занятиях в колледже девушке стало плохо. Ей предложили вызвать "скорую помощь", однако она отказалась и самовольно покинула аудиторию. Дома девушка не появилась. На следующий день ее нашли в петле.
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"Как выяснила полиция, ранее девушка неоднократно оставляла место своего проживания. Ее знакомые слышали от нее намерения покончить с жизнью. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии", – заявили в полиции.
В Харьковской области повешенной на высоковольтной вышке нашли 17-летнюю школьницу колледжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"27 февраля около 19:46 в Купянский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, который выгуливал собаку рядом с рекой. Мужчина увидел на высоковольтной вышке тело человека", – говорится в сообщении.
По указанному адресу полицейские нашли тело повешенной девушки. Неподалеку находились тетради по имени и фамилии школьницы одного из колледжей Купянского района. Умершей оказалась 17-летняя жительница Купянского района.
По данным полиции, 26 февраля на занятиях в колледже девушке стало плохо. Ей предложили вызвать "скорую помощь", однако она отказалась и самовольно покинула аудиторию. Дома девушка не появилась. На следующий день ее нашли в петле.
Читайте также: Черный чай назвали лучшей профилактикой распространенного заболевания
"Как выяснила полиция, ранее девушка неоднократно оставляла место своего проживания. Ее знакомые слышали от нее намерения покончить с жизнью. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии", – заявили в полиции.
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