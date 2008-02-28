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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева маршрутка протаранила Lexus

В центре Киева маршрутка протаранила LexusИз-за ДТП образовалась пробка.

В центре Киева маршрутка въехала в припаркованный автомобиль. Авария произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Владимирской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерний Киев.

По словам свидетелей, водитель маршрутки отвлекся. К счастью, пострадавших нет.

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Сейчас из-за ДТП на прилегающих дорогах образовались пробки и движение транспорта затруднено.

В центре Киева маршрутка протаранила Lexus
В центре Киева маршрутка протаранила Lexus
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 Теги: Киев, маршрутка

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Сегодня, 16:50 » Автор: Анна Мартынова
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