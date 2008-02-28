Раздел: Происшествия
В центре Киева маршрутка протаранила Lexus
Из-за ДТП образовалась пробка.
В центре Киева маршрутка въехала в припаркованный автомобиль. Авария произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Владимирской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерний Киев.
По словам свидетелей, водитель маршрутки отвлекся. К счастью, пострадавших нет.
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Сейчас из-за ДТП на прилегающих дорогах образовались пробки и движение транспорта затруднено.
В центре Киева маршрутка въехала в припаркованный автомобиль. Авария произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Владимирской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерний Киев.
По словам свидетелей, водитель маршрутки отвлекся. К счастью, пострадавших нет.
Читайте также: В Киеве задержали угонщиков-рецидивистов
Сейчас из-за ДТП на прилегающих дорогах образовались пробки и движение транспорта затруднено.
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