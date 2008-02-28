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Раздел: Происшествия  
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Под Днепром мужчина забил до смерти сожительницу

Под Днепром мужчина забил до смерти сожительницуЖенщина умерла от полученных травм.

Тело 27-летней женщины обнаружили 27 февраля в доме в селе Александровка. В совершении преступления подозревается ее 31-летний сожитель, передает Хроника.инфо со ссылкой на sobitie.com.ua.

На месте происшествия оперативники установили, что накануне пара была в гостях у соседей. Из-за ревности между сожителями произошла ссора. Мужчина сильно избил сожительницу, которая умерла от полученных травм.

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По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 чт. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
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 Теги: Днепропетровщина, убийство

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Сегодня, 18:14 » Автор: Анна Мартынова
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