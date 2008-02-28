Раздел: Происшествия
Под Днепром мужчина забил до смерти сожительницу
Женщина умерла от полученных травм.
Тело 27-летней женщины обнаружили 27 февраля в доме в селе Александровка. В совершении преступления подозревается ее 31-летний сожитель, передает Хроника.инфо со ссылкой на sobitie.com.ua.
На месте происшествия оперативники установили, что накануне пара была в гостях у соседей. Из-за ревности между сожителями произошла ссора. Мужчина сильно избил сожительницу, которая умерла от полученных травм.
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По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 чт. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Тело 27-летней женщины обнаружили 27 февраля в доме в селе Александровка. В совершении преступления подозревается ее 31-летний сожитель, передает Хроника.инфо со ссылкой на sobitie.com.ua.
На месте происшествия оперативники установили, что накануне пара была в гостях у соседей. Из-за ревности между сожителями произошла ссора. Мужчина сильно избил сожительницу, которая умерла от полученных травм.
Читайте также: В Одессе из авто украли сумку с деньгами и драгоценностями
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 чт. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
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