Раздел: Происшествия
Боевики били по позициям ВСУ из запрещенного оружия
На востоке зоны ООС враг 7 раз обстрелял наши опорные пункты из минометов.
В течение четверга, 28 февраля, оккупанты 10 раз обстреляли позиции войск операции Объединенных сил.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По его данным, при этом противник 12 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и выпустил 111 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм.
На востоке зоны ООС враг 7 раз обстрелял наши опорные пункты из минометов, артиллерийских систем, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Широкино, Лебединское, Водяное и Гнутово.
На севере оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Троицкого, Шумом и Хутора Вильный.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорят в штабе.
Читайте также: Боевики били по украинским военным из запрещенного вооружения
Там успокаивают: "Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".
В течение четверга, 28 февраля, оккупанты 10 раз обстреляли позиции войск операции Объединенных сил.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По его данным, при этом противник 12 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и выпустил 111 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм.
На востоке зоны ООС враг 7 раз обстрелял наши опорные пункты из минометов, артиллерийских систем, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Широкино, Лебединское, Водяное и Гнутово.
На севере оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Троицкого, Шумом и Хутора Вильный.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорят в штабе.
Читайте также: Боевики били по украинским военным из запрещенного вооружения
Там успокаивают: "Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
148
0
Оставьте свой комментарий