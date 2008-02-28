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Раздел: Происшествия  
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В Киеве BMW сбил молодую девушку

В Киеве BMW сбил молодую девушкуВодитель сбил девушку на пешеходном переходе.

Вечером 28 февраля в Киеве на Лесном проспекте (Лесной массив) автомобиль BMW сбил девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Известно, что пострадавшую, которой на вид до 30 лет, увезла скорая. Она получила серьезную травму головы. На дороге видны следы крови.

По предварительной информации, водитель трезв, по крайней мере, по внешним признакам. Водитель сбил девушку на пешеходном переходе зеркалом заднего вида.

Пользователи сети пишут, что BMW - это диагноз, а также о том, что это "очередной летчик" из-за которого страдают люди.

"Сколько можно летать!? Он не пьян, он ненормальный! Ничему не учит!" - возмущается Алексей Викарчук.

"Опасный автомобиль - БМВ", - пишет Lyubov Zamurtseva Nemikina.

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"Та за**али! Летают на своих корытах, а виноваты дорожники или кто-то еще..." - высказался Валерий Рыков.
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 Теги: BMW, Киев, девушка

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