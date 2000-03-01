Раздел: Происшествия
ДТП в Киеве: столкнулись BMW и Mitsubishi
Оба автомобиля получили серьезные повреждения
В Оболонском районе Киева на пересечении улиц Полярной и Семьи Кульженко произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись BMW и Mitsubishi Pajero, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась 28 февраля около 20:20.
По предварительной информации, BMW ехал по Полярной со стороны Богатырской и поворачивал налево на улицу Семьи Кульженко. В этот момент Mitsubishi двигался по Полярной в противоположном направлении. В этот момент и произошло столкновение.
Водитель внедорожника рассказал, что увидел «немца» уже перед своим капотом и избежать столкновения возможности не было. В момент удара в машине был только водитель.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения. От удара Mitsubishi вылетела на тротуар. Чудом никто из пешеходов никто не пострадал.
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В результате аварии в больницу госпитализировали обоих водителей. На месте работали несколько бригад «скорой», а также патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
В Оболонском районе Киева на пересечении улиц Полярной и Семьи Кульженко произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись BMW и Mitsubishi Pajero, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась 28 февраля около 20:20.
По предварительной информации, BMW ехал по Полярной со стороны Богатырской и поворачивал налево на улицу Семьи Кульженко. В этот момент Mitsubishi двигался по Полярной в противоположном направлении. В этот момент и произошло столкновение.
Водитель внедорожника рассказал, что увидел «немца» уже перед своим капотом и избежать столкновения возможности не было. В момент удара в машине был только водитель.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения. От удара Mitsubishi вылетела на тротуар. Чудом никто из пешеходов никто не пострадал.
Читайте также: В Киеве столкнулись Mercedes и Mitsubishi
В результате аварии в больницу госпитализировали обоих водителей. На месте работали несколько бригад «скорой», а также патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
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