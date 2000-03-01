Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП в Киеве: «скорая помощь» врезалась в легковушку
Погибли трое людей
В ночь на пятницу в Киеве на мосту Метро произошла страшная авария: карета «скорой помощи» столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. Об этом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
Сообщается, что скорая двигалась в сторону правого берега с пациентом, в это время ZAZ Vida ехал в противоположном направлении, произошло лобовое столкновение.
От полученных травм три человека из ZAZ Vida скончались на месте. Врач и фельдшер из скорой были госпитализированы в больницу. Что именно стало причиной столкновения, не известно. Также непонятно, что произошло с больным, который находился в скорой.
Сейчас на месте работает аварийно-спасательный отряд,
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В результате аварии на мосту образовались пробки, движение по мосту метро с правого на левый берег временно остановлено.
В ночь на пятницу в Киеве на мосту Метро произошла страшная авария: карета «скорой помощи» столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. Об этом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
Сообщается, что скорая двигалась в сторону правого берега с пациентом, в это время ZAZ Vida ехал в противоположном направлении, произошло лобовое столкновение.
От полученных травм три человека из ZAZ Vida скончались на месте. Врач и фельдшер из скорой были госпитализированы в больницу. Что именно стало причиной столкновения, не известно. Также непонятно, что произошло с больным, который находился в скорой.
Сейчас на месте работает аварийно-спасательный отряд,
Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве: Славута на полном ходу врезалась в фуру
В результате аварии на мосту образовались пробки, движение по мосту метро с правого на левый берег временно остановлено.
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