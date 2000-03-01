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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Киеве: «скорая помощь» врезалась в легковушку

Смертельное ДТП в Киеве: «скорая помощь» врезалась в легковушкуПогибли трое людей

В ночь на пятницу в Киеве на мосту Метро произошла страшная авария: карета «скорой помощи» столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. Об этом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии

Сообщается, что скорая двигалась в сторону правого берега с пациентом, в это время ZAZ Vida ехал в противоположном направлении, произошло лобовое столкновение.

От полученных травм три человека из ZAZ Vida скончались на месте. Врач и фельдшер из скорой были госпитализированы в больницу. Что именно стало причиной столкновения, не известно. Также непонятно, что произошло с больным, который находился в скорой.

Сейчас на месте работает аварийно-спасательный отряд,

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В результате аварии на мосту образовались пробки, движение по мосту метро с правого на левый берег временно остановлено.
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 Теги: Киев, ДТП

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