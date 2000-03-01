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Раздел: Происшествия  
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В Днепре среди сгоревшего мусора нашли труп

В Днепре среди сгоревшего мусора нашли труп Загорелась теплотрасса

28 февраля, около 23:50, на бульваре Славы случился пожар. Внутри бетонной постройки, где проходит теплотрасса, загорелся мусор, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Внутри жил бездомный.

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На место выехал один экипаж спасателей. Внутри бетонной постройки они нашли обгоревшее тело мужчины. В причинах возгорания разберутся правоохранители.
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 Теги: Днепр, мусор

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