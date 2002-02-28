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Раздел: Происшествия  
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На Харьковском шоссе мужчина бросился под колеса авто

На Харьковском шоссе мужчина бросился под колеса автоПострадавший - в тяжелом состоянии.

В Киеве по адресу Харьковское шоссе, 50 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Fiesta и пешехода. В результате аварии мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась 28 февраля в 22:57.

По словам водителя Ford, он двигался по Харьковскому шоссе в крайней левой полосе в сторону Дарницкого шоссе. В какой-то момент в 15 метрах от подземного перехода мужчина в буквальном смысле прыгнул под колеса автомобиля.

Водитель пытался уйти от столкновения, но избежать его не удалось. На место прибыли медики, которые оказывали первую помощь пострадавшему. Мужчина находился без сознания. После чего мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу.

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На время работы экстренных служб движение по Харьковскому шоссе было затруднено. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

На Харьковском шоссе мужчина бросился под колеса авто
На Харьковском шоссе мужчина бросился под колеса авто
На Харьковском шоссе мужчина бросился под колеса авто
На Харьковском шоссе мужчина бросился под колеса авто
На Харьковском шоссе мужчина бросился под колеса авто
На Харьковском шоссе мужчина бросился под колеса авто
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 Теги: Харьковское шоссе, ДТП

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Сегодня, 09:20 » Автор: Анна Мартынова
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