Раздел: Происшествия
В Киеве задержали квартирных мошенников
Ущерб составил более 2 миллионов.
Аферисты, воспользовавшись беспомощным состоянием пожилого мужчины, похитили документы на две его квартиры в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на stroyobzor.ua.
Правонарушители подделали правоустанавливающие документы и паспорт потерпевшего, которые использовали при нотариальном удостоверении договоров отчуждения объектов недвижимости.
Сумма ущерба, нанесенного действиями этих лиц, только по предварительным оценкам составляет более 2 млн. грн.
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"По результатам проведенных обысков был задержан мужчина, который непосредственно участвовал в похищении документов и завладении квартирами. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности этой группы, а также лица, которые могут быть причастны к их совершению. Проверяется также факт причастности сотрудника полиции к указанным сделкам", - отметили в прокуратуре.
Аферисты, воспользовавшись беспомощным состоянием пожилого мужчины, похитили документы на две его квартиры в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на stroyobzor.ua.
Правонарушители подделали правоустанавливающие документы и паспорт потерпевшего, которые использовали при нотариальном удостоверении договоров отчуждения объектов недвижимости.
Сумма ущерба, нанесенного действиями этих лиц, только по предварительным оценкам составляет более 2 млн. грн.
Читайте также: В Броварах пропал студент колледжа
"По результатам проведенных обысков был задержан мужчина, который непосредственно участвовал в похищении документов и завладении квартирами. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности этой группы, а также лица, которые могут быть причастны к их совершению. Проверяется также факт причастности сотрудника полиции к указанным сделкам", - отметили в прокуратуре.
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