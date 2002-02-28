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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали квартирных мошенников

В Киеве задержали квартирных мошенниковУщерб составил более 2 миллионов.

Аферисты, воспользовавшись беспомощным состоянием пожилого мужчины, похитили документы на две его квартиры в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на stroyobzor.ua.

Правонарушители подделали правоустанавливающие документы и паспорт потерпевшего, которые использовали при нотариальном удостоверении договоров отчуждения объектов недвижимости.

Сумма ущерба, нанесенного действиями этих лиц, только по предварительным оценкам составляет более 2 млн. грн.

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"По результатам проведенных обысков был задержан мужчина, который непосредственно участвовал в похищении документов и завладении квартирами. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности этой группы, а также лица, которые могут быть причастны к их совершению. Проверяется также факт причастности сотрудника полиции к указанным сделкам", - отметили в прокуратуре.
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 Теги: Киев, мошенники

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Сегодня, 11:11 » Автор: Анна Мартынова
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