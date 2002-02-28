Раздел: Происшествия
В Харькове задержали наркоторговцев с рекордно крупной партией «товара»
Им грозит до 10 лет тюрьмы.
В Харькове правоохранители задержали двух одесситов, которые хранили в арендованной квартире наркотики на сумму более миллиона гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Одного из преступников полицейские задержали вечером 28 февраля на улице Воробьева. У 21-летнего мужчины нашли сверток с веществом растительного происхождения. Позже выяснилось, что мужчина проживает вместе со своим 24-летним приятелем в арендованной квартире. Там мужчины нашли и изъяли более 5 килограммов каннабиса, амфетамина, метадона и кокаина. Общая сумма изъятых наркотиков составляет около 1250 000 гривен.
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"Следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчинам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
В Харькове правоохранители задержали двух одесситов, которые хранили в арендованной квартире наркотики на сумму более миллиона гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Одного из преступников полицейские задержали вечером 28 февраля на улице Воробьева. У 21-летнего мужчины нашли сверток с веществом растительного происхождения. Позже выяснилось, что мужчина проживает вместе со своим 24-летним приятелем в арендованной квартире. Там мужчины нашли и изъяли более 5 килограммов каннабиса, амфетамина, метадона и кокаина. Общая сумма изъятых наркотиков составляет около 1250 000 гривен.
Читайте также: На трех киевских улицах нет холодной воды
"Следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчинам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
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