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Раздел: Происшествия  
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В Харькове задержали наркоторговцев с рекордно крупной партией «товара»

В Харькове задержали наркоторговцев с рекордно крупной партией «товара»Им грозит до 10 лет тюрьмы.

В Харькове правоохранители задержали двух одесситов, которые хранили в арендованной квартире наркотики на сумму более миллиона гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Одного из преступников полицейские задержали вечером 28 февраля на улице Воробьева. У 21-летнего мужчины нашли сверток с веществом растительного происхождения. Позже выяснилось, что мужчина проживает вместе со своим 24-летним приятелем в арендованной квартире. Там мужчины нашли и изъяли более 5 килограммов каннабиса, амфетамина, метадона и кокаина. Общая сумма изъятых наркотиков составляет около 1250 000 гривен.

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"Следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчинам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

В Харькове задержали наркоторговцев с рекордно крупной партией «товара»
В Харькове задержали наркоторговцев с рекордно крупной партией «товара»
В Харькове задержали наркоторговцев с рекордно крупной партией «товара»
В Харькове задержали наркоторговцев с рекордно крупной партией «товара»
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 Теги: Харьков, наркотики

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Сегодня, 13:56 » Автор: Анна Мартынова
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