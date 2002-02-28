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Раздел: Происшествия  
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В Белой Церкви пенсионер с инсультом пять дней пролежал в закрытой квартире

В Белой Церкви пенсионер с инсультом пять дней пролежал в закрытой квартиреМужчина не выходил на связь.

Спасатели деблокировали входную дверь квартиры, где находился человек с инсультом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Моя Киевщина.

"1 марта в 12:10 на пульт связи Аварийно-спасательного отряда специального назначения поступило сообщение о том, что по адресу г.. Белая Церковь, ул Рыбная, пожилой мужчина в течение пяти дней не выходит на связь", - сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в Киевской области.

К месту происшествия немедленно выехал личный состав третьего спасательного отделения.

Спасатели с помощью шансов инструмента в присутствии сотрудников полиции и социальной службы провели деблокирование входной двери квартиры за которой было выявлено мужчину, у которого случился инсульт.

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Фельдшером-спасателем была оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада СМП.
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 Теги: белая церковь, пенсионер

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Сегодня, 15:37 » Автор: Анна Мартынова
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