В Белой Церкви пенсионер с инсультом пять дней пролежал в закрытой квартире

Мужчина не выходил на связь.



Спасатели деблокировали входную дверь квартиры, где находился человек с инсультом, передает



"1 марта в 12:10 на пульт связи Аварийно-спасательного отряда специального назначения поступило сообщение о том, что по адресу г.. Белая Церковь, ул Рыбная, пожилой мужчина в течение пяти дней не выходит на связь", - сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в Киевской области.



К месту происшествия немедленно выехал личный состав третьего спасательного отделения.



Спасатели с помощью шансов инструмента в присутствии сотрудников полиции и социальной службы провели деблокирование входной двери квартиры за которой было выявлено мужчину, у которого случился инсульт.



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Фельдшером-спасателем была оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада СМП. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Спасатели деблокировали входную дверь квартиры, где находился человек с инсультом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Моя Киевщина "1 марта в 12:10 на пульт связи Аварийно-спасательного отряда специального назначения поступило сообщение о том, что по адресу г.. Белая Церковь, ул Рыбная, пожилой мужчина в течение пяти дней не выходит на связь", - сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в Киевской области.К месту происшествия немедленно выехал личный состав третьего спасательного отделения.Спасатели с помощью шансов инструмента в присутствии сотрудников полиции и социальной службы провели деблокирование входной двери квартиры за которой было выявлено мужчину, у которого случился инсульт.Фельдшером-спасателем была оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада СМП.





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