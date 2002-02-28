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Раздел: Происшествия  
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В Одессе в ДТП пострадали три человека

В Одессе в ДТП пострадали три человекаСтолкнулись два "ВАЗ".

Сегодня в пятницу, 1-го марта, в Одессе произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ: пострадали три человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessamedia.net.

Так, в первый день весны на улице Известковой водитель автомобиля ВАЗ-2115, пересекая трамвайные рельсы, не справился с управлением, и машина выехала на полосу встречного движения. Там транспортное средство столкнулось с ВАЗ-21103.

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За медицинской помощью обратились пассажирка одного из автомобилей и оба водителя. Всех госпитализировали в медучреждение.
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 Теги: Одесса, ДТП

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Сегодня, 18:37 » Автор: Анна Мартынова
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