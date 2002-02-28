Раздел: Происшествия
В Киеве пропала девочка-подросток
В Киеве третью неделю не могут найти 14-летнюю девочку
В Киеве ищут несовершеннолетнюю Владиславу Викторовну Безверхую. Девочка исчезла в Деснянском районе столицы на улице Братиславская. Правоохранители продолжают поиски девочки уже третью неделю, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Безверхая Владислава - 2005-го года рождения.
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-красные до плеч, глаза карие.
Была одета:куртка зимняя зеленого цвета с капюшоном, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имела рюкзак черного цвета.
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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении, следует обратиться по номеру «102».
В Киеве ищут несовершеннолетнюю Владиславу Викторовну Безверхую. Девочка исчезла в Деснянском районе столицы на улице Братиславская. Правоохранители продолжают поиски девочки уже третью неделю, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Безверхая Владислава - 2005-го года рождения.
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-красные до плеч, глаза карие.
Была одета:куртка зимняя зеленого цвета с капюшоном, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имела рюкзак черного цвета.
Читайте также: Под Киевом без вести пропала девочка
При получении какой-либо информации о возможном местонахождении, следует обратиться по номеру «102».
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