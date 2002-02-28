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В Киеве пропала девочка-подросток

В Киеве пропала девочка-подростокВ Киеве третью неделю не могут найти 14-летнюю девочку

В Киеве ищут несовершеннолетнюю Владиславу Викторовну Безверхую. Девочка исчезла в Деснянском районе столицы на улице Братиславская. Правоохранители продолжают поиски девочки уже третью неделю, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Безверхая Владислава - 2005-го года рождения.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-красные до плеч, глаза карие.

Была одета:куртка зимняя зеленого цвета с капюшоном, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имела рюкзак черного цвета.

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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении, следует обратиться по номеру «102».
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 Теги: Киев, розыск

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