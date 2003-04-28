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Раздел: Происшествия  
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Серьезное ДТП во Львове: водитель не справился с управлением

Серьезное ДТП во Львове: водитель не справился с управлениемВо Львове автомобиль столкнулся с рекламным щитом, водитель госпитализирован

Вчера, 30 апреля, во Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Львовской области на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"В г. Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. От удара конструкция рекламного щита упала на автомобиль", - говорится в сообщении

Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию водителя.

Установлено, что водитель гражданин Польши, 1979 года рождения. С травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

На месте происшествия были привлечены 11 спасателей и 3 единицы спецтехники.

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Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
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 Теги: Львов, ДТП

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