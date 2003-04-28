Раздел: Происшествия
Серьезное ДТП во Львове: водитель не справился с управлением
Во Львове автомобиль столкнулся с рекламным щитом, водитель госпитализирован
Вчера, 30 апреля, во Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Львовской области на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В г. Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. От удара конструкция рекламного щита упала на автомобиль", - говорится в сообщении
Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию водителя.
Установлено, что водитель гражданин Польши, 1979 года рождения. С травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.
На месте происшествия были привлечены 11 спасателей и 3 единицы спецтехники.
Читайте также: ДТП в Запорожье: пьяный водитель не справился с управлением
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Вчера, 30 апреля, во Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Львовской области на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В г. Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. От удара конструкция рекламного щита упала на автомобиль", - говорится в сообщении
Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию водителя.
Установлено, что водитель гражданин Польши, 1979 года рождения. С травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.
На месте происшествия были привлечены 11 спасателей и 3 единицы спецтехники.
Читайте также: ДТП в Запорожье: пьяный водитель не справился с управлением
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
105
0
Оставьте свой комментарий