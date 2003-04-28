Серьезное ДТП во Львове: водитель не справился с управлением

Во Львове автомобиль столкнулся с рекламным щитом, водитель госпитализирован



Вчера, 30 апреля, во Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Львовской области на своей странице в Facebook, передает



"В г. Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. От удара конструкция рекламного щита упала на автомобиль", - говорится в сообщении



Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию водителя.



Установлено, что водитель гражданин Польши, 1979 года рождения. С травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.



На месте происшествия были привлечены 11 спасателей и 3 единицы спецтехники.



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Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вчера, 30 апреля, во Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Львовской области на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН "В г. Львове на ул. Пасечная, 43 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил столкновение с рекламным щитом. От удара конструкция рекламного щита упала на автомобиль", - говорится в сообщенииСпасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию водителя.Установлено, что водитель гражданин Польши, 1979 года рождения. С травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.На месте происшествия были привлечены 11 спасателей и 3 единицы спецтехники.Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.





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