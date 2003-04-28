Раздел: Происшествия
Под Николаевом мальчика насмерть завалило мусором
От полученных травм 9-летний мальчик скончался в больнице.
1 мая, вечером в полицию от сотрудников ГСЧС поступило сообщение о том, что возле с. Весняное на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило ребенка, когда он вместе с матерью ковырялся в нем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».
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Продолжаются первоочередные следственные действия, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
1 мая, вечером в полицию от сотрудников ГСЧС поступило сообщение о том, что возле с. Весняное на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило ребенка, когда он вместе с матерью ковырялся в нем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».
Читайте также: На Львовщине мужчину насмерть засыпало мусором
Продолжаются первоочередные следственные действия, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
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