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Раздел: Происшествия  
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Под Николаевом мальчика насмерть завалило мусором

Под Николаевом мальчика насмерть завалило мусоромОт полученных травм 9-летний мальчик скончался в больнице.

1 мая, вечером в полицию от сотрудников ГСЧС поступило сообщение о том, что возле с. Весняное на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило ребенка, когда он вместе с матерью ковырялся в нем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

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Продолжаются первоочередные следственные действия, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
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 Теги: мальчик, мусор

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Вчера, 23:37 » Автор: Эдгар Букмирза
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