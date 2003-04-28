Раздел: Происшествия
Под Киевом ограбили прикованную к кровати пенсионерку
Злоумышленника удалось задержать.
В Яготине Киевской области грабитель ворвался в дом к прикованной к кровати пенсионерки, стал душить пострадавшую, снял с нее сережки и скрылся с места преступления, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
В полицию о происшествии сообщила местная жительница, которая помогает инвалиду. Однако пострадавшая не запомнила внешности нападавшего, поскольку в комнате было темно. По данным правоохранителей, нападавший после преступления сбежал в столицу, где сдал золотые украшения в ломбард. Затем он уехал в Березань, где пытался спрятаться от полиции. Несмотря на это, полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Иванкова, который уже имел проблемы с законом.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.186 УК Украины. В скором времени суд изберет подозреваемому меру пресечения.
В Яготине Киевской области грабитель ворвался в дом к прикованной к кровати пенсионерки, стал душить пострадавшую, снял с нее сережки и скрылся с места преступления, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
В полицию о происшествии сообщила местная жительница, которая помогает инвалиду. Однако пострадавшая не запомнила внешности нападавшего, поскольку в комнате было темно. По данным правоохранителей, нападавший после преступления сбежал в столицу, где сдал золотые украшения в ломбард. Затем он уехал в Березань, где пытался спрятаться от полиции. Несмотря на это, полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Иванкова, который уже имел проблемы с законом.
Читайте также: Нападение на копа в Киеве: новые подробности
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.186 УК Украины. В скором времени суд изберет подозреваемому меру пресечения.
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