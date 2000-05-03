ВАЖНО:Выборы 2019
» » В Киеве разыскивают женщину, которая вышла из дома и не вернулась
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве разыскивают женщину, которая вышла из дома и не вернулась

В Киеве разыскивают женщину, которая вышла из дома и не вернуласьВ Киеве пропала 56-летняя женщина, которая перенесла инсульт

В Соломенском районе Киева разыскивают Билык Галину Анатольевну 1962 года рождения. 1 мая около 09:00 женщина вышла из квартиры на Чоколовском бульваре (Караваевы дачи) и домой больше не вернулась. Пропавшая перенесла инсульт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Галина Анатольевна может часами стоять на одном месте, не разговаривать, когда к ней обращаются, игнорировать вопросы.

Приметы: волосы темные и длинные, рост 163 сантиметров, худая, может выглядеть изможденной, ходит очень медленно.

Была одета: светло-серое пальто с черными квадратными застежками, черные туфли, на голове фиолетовая косынка. Из украшений круглые серьги.

Читайте также: В Киеве разыскивают 80-летнюю женщину

При получении любой информации о возможном местонахождении Галины Анатольевны, следует обратиться по номеру «102» или сообщить родным пропавшей по номерам +38(068) - 383 - 71 - 56 Роман, +38(095) - 277 - 14 - 02 Юрий.

В Киеве разыскивают женщину, которая вышла из дома и не вернулась
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, женщина

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
     411
     0


Оставьте свой комментарий

наверх