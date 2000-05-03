В Киеве разыскивают женщину, которая вышла из дома и не вернулась

В Киеве пропала 56-летняя женщина, которая перенесла инсульт



В Соломенском районе Киева разыскивают Билык Галину Анатольевну 1962 года рождения. 1 мая около 09:00 женщина вышла из квартиры на Чоколовском бульваре (Караваевы дачи) и домой больше не вернулась. Пропавшая перенесла инсульт, пишет



Галина Анатольевна может часами стоять на одном месте, не разговаривать, когда к ней обращаются, игнорировать вопросы.



Приметы: волосы темные и длинные, рост 163 сантиметров, худая, может выглядеть изможденной, ходит очень медленно.



Была одета: светло-серое пальто с черными квадратными застежками, черные туфли, на голове фиолетовая косынка. Из украшений круглые серьги.



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При получении любой информации о возможном местонахождении Галины Анатольевны, следует обратиться по номеру «102» или сообщить родным пропавшей по номерам +38(068) - 383 - 71 - 56 Роман, +38(095) - 277 - 14 - 02 Юрий.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Соломенском районе Киева разыскивают Билык Галину Анатольевну 1962 года рождения. 1 мая около 09:00 женщина вышла из квартиры на Чоколовском бульваре (Караваевы дачи) и домой больше не вернулась. Пропавшая перенесла инсульт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Галина Анатольевна может часами стоять на одном месте, не разговаривать, когда к ней обращаются, игнорировать вопросы.Приметы: волосы темные и длинные, рост 163 сантиметров, худая, может выглядеть изможденной, ходит очень медленно.Была одета: светло-серое пальто с черными квадратными застежками, черные туфли, на голове фиолетовая косынка. Из украшений круглые серьги.При получении любой информации о возможном местонахождении Галины Анатольевны, следует обратиться по номеру «102» или сообщить родным пропавшей по номерам +38(068) - 383 - 71 - 56 Роман, +38(095) - 277 - 14 - 02 Юрий.





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