Раздел: Происшествия
В Житомире конфликт студентов закончился поножовщиной
Злоумышленника удалось задержать.
1 мая в одном из общежитий Житомира 18-летнего студента колледжа ударили ножом, пострадавший был госпитализирован, а нападавшего задержали на месте происшествия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По данным пресс-службы Национальной полиции в области, молодые люди готовили еду на общей кухне, где между ними возник внезапный конфликт. Один из парней взял нож и нанес оппоненту несколько ударов.
19-летний подозреваемый родом из Пулинского района, он задержан и дает показания.
У пострадавшего диагностировали ранение брюшной полости и резаные раны спины. Он был доставлен в хирургическое отделение больницы.
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Открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи нападавшему может грозить до 15 лет заключения.
1 мая в одном из общежитий Житомира 18-летнего студента колледжа ударили ножом, пострадавший был госпитализирован, а нападавшего задержали на месте происшествия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По данным пресс-службы Национальной полиции в области, молодые люди готовили еду на общей кухне, где между ними возник внезапный конфликт. Один из парней взял нож и нанес оппоненту несколько ударов.
19-летний подозреваемый родом из Пулинского района, он задержан и дает показания.
У пострадавшего диагностировали ранение брюшной полости и резаные раны спины. Он был доставлен в хирургическое отделение больницы.
Читайте также: В Киеве Renault несколько раз перевернулся
Открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи нападавшему может грозить до 15 лет заключения.
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