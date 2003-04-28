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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине на стройке погиб несовершеннолетний

На Киевщине на стройке погиб несовершеннолетнийРаботы выполнялись без проекта.

В Киевской области сообщили о подозрении заместителю директора по производству, по вине которого на стройке погиб несовершеннолетний парень, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.

Трагедия произошла 12 февраля 2018 года на строительной площадке в Подольском районе.

Заместитель директора, в нарушение требований нормативных актов об охране труда, привлек 17-летнего парня к выполнению работ по обивке бетона на сваях в котловане. Во время этих работ в котловане произошло смещение бетонных блоков. Юноша получил травмы, несовместимые с жизнью.

По результатам предварительного расследования правоохранители установили, что на стройке не были созданы безопасные условия труда, работы выполнялись без проекта, а также не были разработаны мероприятия безопасного выполнения совместных работ.

Заместителя директора подозревают по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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 Теги: Киевщина, стройка

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