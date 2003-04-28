Раздел: Происшествия
На Киевщине на стройке погиб несовершеннолетний
Работы выполнялись без проекта.
В Киевской области сообщили о подозрении заместителю директора по производству, по вине которого на стройке погиб несовершеннолетний парень, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
Трагедия произошла 12 февраля 2018 года на строительной площадке в Подольском районе.
Заместитель директора, в нарушение требований нормативных актов об охране труда, привлек 17-летнего парня к выполнению работ по обивке бетона на сваях в котловане. Во время этих работ в котловане произошло смещение бетонных блоков. Юноша получил травмы, несовместимые с жизнью.
По результатам предварительного расследования правоохранители установили, что на стройке не были созданы безопасные условия труда, работы выполнялись без проекта, а также не были разработаны мероприятия безопасного выполнения совместных работ.
Заместителя директора подозревают по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В Киевской области сообщили о подозрении заместителю директора по производству, по вине которого на стройке погиб несовершеннолетний парень, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
Трагедия произошла 12 февраля 2018 года на строительной площадке в Подольском районе.
Заместитель директора, в нарушение требований нормативных актов об охране труда, привлек 17-летнего парня к выполнению работ по обивке бетона на сваях в котловане. Во время этих работ в котловане произошло смещение бетонных блоков. Юноша получил травмы, несовместимые с жизнью.
По результатам предварительного расследования правоохранители установили, что на стройке не были созданы безопасные условия труда, работы выполнялись без проекта, а также не были разработаны мероприятия безопасного выполнения совместных работ.
Заместителя директора подозревают по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).
Читайте также: На Днепропетровщине сгорела школа
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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