Раздел: Происшествия
В Житомире ребенок упал с балкона девятого этажа
Угрозы его жизни нет.
В Житомире полуторагодовалый ребенок выжил после падения с балкона девятого этажа, сообщает в пятницу, 3 мая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Сообщение об инциденте поступило в полицию вечером 2 мая. Предварительно установлено, что ЧП случилось около 19.30 в одном из общежитий областного центра. Мальчик возрастом год и четыре месяца играл в коридоре общего пользования на девятом этаже общежития. В какой-то момент он остался без присмотра взрослых, добрался до балкона и сорвался вниз.
Ребенка с травмами различной степени тяжести срочно госпитализировали. По оценкам медиков, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.
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По факту полиция открыла уголовное производство по статье о нанесении телесных повреждений по неосторожности (ст.128 УК Украины). Продолжается выяснение всех обстоятельств.
В Житомире полуторагодовалый ребенок выжил после падения с балкона девятого этажа, сообщает в пятницу, 3 мая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Сообщение об инциденте поступило в полицию вечером 2 мая. Предварительно установлено, что ЧП случилось около 19.30 в одном из общежитий областного центра. Мальчик возрастом год и четыре месяца играл в коридоре общего пользования на девятом этаже общежития. В какой-то момент он остался без присмотра взрослых, добрался до балкона и сорвался вниз.
Ребенка с травмами различной степени тяжести срочно госпитализировали. По оценкам медиков, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.
Читайте также: В Киеве появится центр защиты животных
По факту полиция открыла уголовное производство по статье о нанесении телесных повреждений по неосторожности (ст.128 УК Украины). Продолжается выяснение всех обстоятельств.
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