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Раздел: Происшествия  
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В Житомире ребенок упал с балкона девятого этажа

В Житомире ребенок упал с балкона девятого этажаУгрозы его жизни нет.

В Житомире полуторагодовалый ребенок выжил после падения с балкона девятого этажа, сообщает в пятницу, 3 мая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Сообщение об инциденте поступило в полицию вечером 2 мая. Предварительно установлено, что ЧП случилось около 19.30 в одном из общежитий областного центра. Мальчик возрастом год и четыре месяца играл в коридоре общего пользования на девятом этаже общежития. В какой-то момент он остался без присмотра взрослых, добрался до балкона и сорвался вниз.

Ребенка с травмами различной степени тяжести срочно госпитализировали. По оценкам медиков, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

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По факту полиция открыла уголовное производство по статье о нанесении телесных повреждений по неосторожности (ст.128 УК Украины). Продолжается выяснение всех обстоятельств.

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 Теги: Житомир, ребенок

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