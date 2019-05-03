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Раздел: Происшествия  
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В Днепре пропал 17-летний парень

В Днепре пропал 17-летний парень Парень уехал в Каменское и с тех пор не выходил на связь

В Днепре и области разыскивают 17-летнего студента Дмитрия Стрельцова. Парень ушел из студенческого общежития 2 мая и отправился в Каменское, чтобы повидаться с родителями. Однако ни 2 мая, ни 3 мая парень не появился дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

О пропаже 17-летнего студента сразу сообщили в полицию.

Известно, что парень родом из Каменского, но во время учебы он проживает в студенческом общежитии на проспекте Александра Поля. Молодой человек собирался поехать к родителям, однако домой так и не попал. Близкие парня не знают, где он может находиться.

Правоохранителям удалось установить, что в последний раз Дмитрия Стрельцова видели в районе автовокзала в Каменском. Телефон парня отключен.

Особые приметы: светлые короткие волосы, средний рост и телосложение, голубые глаза и высыпания на лице.

Был одет: синяя спортивная ветровка, темные штаны.

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Правоохранители просят жителей Днепра и области помочь в поисках парня. Если вы видели Дмитрия Стрельцова, либо знаете, где он может находиться, обязательно звоните на спецлинию «102». Любая информация может быть полезной.
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 Теги: Днепр, парень

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