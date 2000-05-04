На Сумщине мужчина сжег тела сестры и ее друга в печке

Во время обыска у подозреваемого в печке нашли обгоревшие человеческие кости



В Сумской области мужчина убил свою сестру и ее знакомого, а потом сжег их тела в печке. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области, пишет



Событие произошло в Недригайловском районе 30 апреля. К мужчине пришла в гости его 47-летняя сестра и ее 36-летний знакомый. Некоторое время они употребляли алкогольные напитки, затем начали ссориться.



Владелец дома на несколько минут ушел в летнюю кухню, взял топор и вернулся за стол. Мужчина обухом топора ударил сестру, а потом и ее знакомого, от чего они сразу и умерли. Чтобы скрыть содеянное он перенес тела в летнюю кухню и по очереди сжег их в печке.



Только через два дня стало известно, что женщина с мужчиной исчезли. Правоохранители узнали, что именно с убийцей они общались в последний раз. Во время обыска в его доме обнаружили следы крови, а в печке нашли обгоревшие человеческие кости.



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Полицейские задержали мужчину и готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Известно, что задержанный уже отбывал наказание за убийство. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Сумской области мужчина убил свою сестру и ее знакомого, а потом сжег их тела в печке. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Событие произошло в Недригайловском районе 30 апреля. К мужчине пришла в гости его 47-летняя сестра и ее 36-летний знакомый. Некоторое время они употребляли алкогольные напитки, затем начали ссориться.Владелец дома на несколько минут ушел в летнюю кухню, взял топор и вернулся за стол. Мужчина обухом топора ударил сестру, а потом и ее знакомого, от чего они сразу и умерли. Чтобы скрыть содеянное он перенес тела в летнюю кухню и по очереди сжег их в печке.Только через два дня стало известно, что женщина с мужчиной исчезли. Правоохранители узнали, что именно с убийцей они общались в последний раз. Во время обыска в его доме обнаружили следы крови, а в печке нашли обгоревшие человеческие кости.Полицейские задержали мужчину и готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Известно, что задержанный уже отбывал наказание за убийство. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.





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