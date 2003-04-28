ВАЖНО:Выборы 2019
» » В Оболонском районе Киева пропал подросток
Раздел: Происшествия  
0

В Оболонском районе Киева пропал подросток

В Оболонском районе Киева пропал подростокРодители очень рассчитывают на помощь.

Правоохранители Киева начали розыск 16-летнего Даниила Андреевича Пушкарева. Обеспокоенные родители сообщили, что подросток пропал в Оболонском районе столицы на улице Иорданской. Полиция и родители просят сообщать о любой информации, которая может помочь в розысках парня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Даниил пропал 4 мая.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 173-175 сантиметров, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы.

Был одет в: темную джинсовую куртку, джемпер в серо-зеленую полоску, джинсы.

Читайте также: В Киеве пропал подросток

При получении любой информации о возможном местонахождении Даниила, следует обратиться по номеру «102». Родители очень рассчитывают на помощь от небезразличных жителей Киева.
В Оболонском районе Киева пропал подросток
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, розыск, подросток

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:04 » Автор: Алена Шимко
     142
     0


Оставьте свой комментарий

наверх