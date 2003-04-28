Раздел: Происшествия
В Оболонском районе Киева пропал подросток
Родители очень рассчитывают на помощь.
Правоохранители Киева начали розыск 16-летнего Даниила Андреевича Пушкарева. Обеспокоенные родители сообщили, что подросток пропал в Оболонском районе столицы на улице Иорданской. Полиция и родители просят сообщать о любой информации, которая может помочь в розысках парня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Даниил пропал 4 мая.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 173-175 сантиметров, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы.
Был одет в: темную джинсовую куртку, джемпер в серо-зеленую полоску, джинсы.
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При получении любой информации о возможном местонахождении Даниила, следует обратиться по номеру «102». Родители очень рассчитывают на помощь от небезразличных жителей Киева.
Правоохранители Киева начали розыск 16-летнего Даниила Андреевича Пушкарева. Обеспокоенные родители сообщили, что подросток пропал в Оболонском районе столицы на улице Иорданской. Полиция и родители просят сообщать о любой информации, которая может помочь в розысках парня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Даниил пропал 4 мая.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 173-175 сантиметров, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы.
Был одет в: темную джинсовую куртку, джемпер в серо-зеленую полоску, джинсы.
Читайте также: В Киеве пропал подросток
При получении любой информации о возможном местонахождении Даниила, следует обратиться по номеру «102». Родители очень рассчитывают на помощь от небезразличных жителей Киева.
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