Раздел: Происшествия
В Киеве воры сбили полицейского
Грабители удирали от погони.
В Деснянском районе Киева сотрудники уголовного розыска заметили двух подозрительных мужчин, которые несли сумки с вещами, постоянно озираясь. При попытке остановить их для проверки, оба парня кинулись к припаркованной рядом машине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Как оказалось, за рулем их ждал сообщник. Как только все преступники оказались в салоне, автомобиль Renault сорвался с места, сбив полицейского. Поскольку на требования остановиться злоумышленники не отреагировали, копы открыли огонь по иномарке. В результате движение автомобиля удалось блокировать.
Всю преступную троицу также удалось задержать. Ими оказались местные жители 1984, 1987 и 1992 годов рождения, которые ранее уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений. В ходе осмотра салона Renault правоохранители обнаружили деньги, ювелирные изделия и технику.
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Позже полицейские установили, что эти вещи преступники похитили из квартиры, дверь в которую они взломали. В данный момент проверяется причастность всей троицы к схожим преступлениям. Сейчас же злоумышленникам предъявили обвинения по части 2 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, а также по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Эти статьи предусматривают наказание в виде пяти лет лишения или ограничения свободы по статье 185 и от девяти до 15 лет или пожизненное заключение за преступление, предусмотренное статьей 348.
В Деснянском районе Киева сотрудники уголовного розыска заметили двух подозрительных мужчин, которые несли сумки с вещами, постоянно озираясь. При попытке остановить их для проверки, оба парня кинулись к припаркованной рядом машине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Как оказалось, за рулем их ждал сообщник. Как только все преступники оказались в салоне, автомобиль Renault сорвался с места, сбив полицейского. Поскольку на требования остановиться злоумышленники не отреагировали, копы открыли огонь по иномарке. В результате движение автомобиля удалось блокировать.
Всю преступную троицу также удалось задержать. Ими оказались местные жители 1984, 1987 и 1992 годов рождения, которые ранее уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений. В ходе осмотра салона Renault правоохранители обнаружили деньги, ювелирные изделия и технику.
Читайте также: В Киеве на «зебре» сбили мужчину
Позже полицейские установили, что эти вещи преступники похитили из квартиры, дверь в которую они взломали. В данный момент проверяется причастность всей троицы к схожим преступлениям. Сейчас же злоумышленникам предъявили обвинения по части 2 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, а также по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Эти статьи предусматривают наказание в виде пяти лет лишения или ограничения свободы по статье 185 и от девяти до 15 лет или пожизненное заключение за преступление, предусмотренное статьей 348.
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