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Раздел: Происшествия  
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На Винничине похитили более миллиона долларов

На Винничине похитили более миллиона долларовКража произошла в частном доме.

В Винницкой области у руководителя сельскохозяйственного общества украли более миллиона долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

В Винницкой области неизвестный через окно попал в частный дом руководителя сельскохозяйственного общества и украл 1 100 000 долларов и ювелирные изделия.

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Обстоятельства преступления устанавливаются. Начато досудебное расследование.
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 Теги: миллион, кража, Винницкая область

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Сегодня, 13:40 » Автор: Алена Шимко
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