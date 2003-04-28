Раздел: Происшествия
На Винничине похитили более миллиона долларов
Кража произошла в частном доме.
В Винницкой области у руководителя сельскохозяйственного общества украли более миллиона долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В Винницкой области неизвестный через окно попал в частный дом руководителя сельскохозяйственного общества и украл 1 100 000 долларов и ювелирные изделия.
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Обстоятельства преступления устанавливаются. Начато досудебное расследование.
В Винницкой области у руководителя сельскохозяйственного общества украли более миллиона долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В Винницкой области неизвестный через окно попал в частный дом руководителя сельскохозяйственного общества и украл 1 100 000 долларов и ювелирные изделия.
Читайте также: В Киеве из автомобиля похитили два миллиона
Обстоятельства преступления устанавливаются. Начато досудебное расследование.
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