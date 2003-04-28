Раздел: Происшествия
На Львовщине нашли мертвой школьницу
Девушка выпала из окна лестничной клетки.
В городе Новояворовск на Львовщине нашли мертвой 15-летнюю школьницу 4 мая около 3.30. Тело обнаружили возле одного из многоквартирных домов на ул. Юрия Липы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газету.
"Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть. Полицейские установили личность погибшей - ею оказалась 15-летняя местная жительница. Также предварительно установлено, что девушка выпала из окна лестничной клетки на восьмом этаже дома", - сказано в сообщении.
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По данному факту открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
В городе Новояворовск на Львовщине нашли мертвой 15-летнюю школьницу 4 мая около 3.30. Тело обнаружили возле одного из многоквартирных домов на ул. Юрия Липы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газету.
"Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть. Полицейские установили личность погибшей - ею оказалась 15-летняя местная жительница. Также предварительно установлено, что девушка выпала из окна лестничной клетки на восьмом этаже дома", - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве нашли пропавшую десять дней назад школьницу
По данному факту открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
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