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Раздел: Происшествия  
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На Житомирской таможне разоблачили взяточников

На Житомирской таможне разоблачили взяточниковДолжностные лица вымогали с брокеров.

На Житомирской таможне в субботу, 4 мая, идут обыски после того, как должностных лиц разоблачили на вымогательстве средств от предприятий, предоставляющих брокерские услуги, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"По данным следствия, начальник таможенного поста Житомир-центральный … совместно с главным государственным инспектором таможенного поста и заместителем начальника отдела Житомирской таможни ГФС создали незаконную схему обогащения, благодаря которой систематически вымогали и получали деньги от представителей предприятий, которые предоставляют брокерские услуги", - говорится в сообщении.

Деньги таможенники вымогали за беспрепятственное таможенное оформление товаров, в результате чего в целом получили 1650 долларов. Неправомерную выгоду должностные лица получали частями.

Таможенников задержали во время получения части неправомерной выгоды.

"В настоящее время проводятся следственные действия и ряд обысков, в частности в административном здании Житомирской областной таможни", - сообщили в ГБР.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды и требовании такой выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

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В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
На Житомирской таможне разоблачили взяточников
На Житомирской таможне разоблачили взяточников
На Житомирской таможне разоблачили взяточников
На Житомирской таможне разоблачили взяточников
На Житомирской таможне разоблачили взяточников
На Житомирской таможне разоблачили взяточников
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 Теги: Житомир, таможня, взяточники

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