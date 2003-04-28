Раздел: Происшествия
На Житомирской таможне разоблачили взяточников
Должностные лица вымогали с брокеров.
На Житомирской таможне в субботу, 4 мая, идут обыски после того, как должностных лиц разоблачили на вымогательстве средств от предприятий, предоставляющих брокерские услуги, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По данным следствия, начальник таможенного поста Житомир-центральный … совместно с главным государственным инспектором таможенного поста и заместителем начальника отдела Житомирской таможни ГФС создали незаконную схему обогащения, благодаря которой систематически вымогали и получали деньги от представителей предприятий, которые предоставляют брокерские услуги", - говорится в сообщении.
Деньги таможенники вымогали за беспрепятственное таможенное оформление товаров, в результате чего в целом получили 1650 долларов. Неправомерную выгоду должностные лица получали частями.
Таможенников задержали во время получения части неправомерной выгоды.
"В настоящее время проводятся следственные действия и ряд обысков, в частности в административном здании Житомирской областной таможни", - сообщили в ГБР.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды и требовании такой выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.
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В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
На Житомирской таможне в субботу, 4 мая, идут обыски после того, как должностных лиц разоблачили на вымогательстве средств от предприятий, предоставляющих брокерские услуги, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По данным следствия, начальник таможенного поста Житомир-центральный … совместно с главным государственным инспектором таможенного поста и заместителем начальника отдела Житомирской таможни ГФС создали незаконную схему обогащения, благодаря которой систематически вымогали и получали деньги от представителей предприятий, которые предоставляют брокерские услуги", - говорится в сообщении.
Деньги таможенники вымогали за беспрепятственное таможенное оформление товаров, в результате чего в целом получили 1650 долларов. Неправомерную выгоду должностные лица получали частями.
Таможенников задержали во время получения части неправомерной выгоды.
"В настоящее время проводятся следственные действия и ряд обысков, в частности в административном здании Житомирской областной таможни", - сообщили в ГБР.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды и требовании такой выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.
Читайте также: В Житомирской области накрыли цех по обработке янтаря
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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