Раздел: Происшествия
В Днепре скончалась пенсионерка, выпавшая из окна высотки
За ее жизнь медики боролись более сорока минут.
4 мая из окна многоэтажного дома, расположенного на проспекте Слобожанском, выпала пожилая женщина. Предварительно, 75-летняя женщина выпала из окна пятого этажа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Около 9:00 упавшую пенсионерку заметил мужчина, проезжавший мимо на авто. Он сразу вызвал на место скорую и правоохратилей.
Приехав на место медики осмотрели пострадавшую и, нащупав слабый пульс, принялись оказывать первую помощь. За жизнь пожилой женщины медики боролись более сорока минут, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медики констатировали смерть.
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Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которая будет выяснять детали инцидента. На место также вызвали судебно-медицинских экспертов, которые осмотрят тело умершей.
4 мая из окна многоэтажного дома, расположенного на проспекте Слобожанском, выпала пожилая женщина. Предварительно, 75-летняя женщина выпала из окна пятого этажа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Около 9:00 упавшую пенсионерку заметил мужчина, проезжавший мимо на авто. Он сразу вызвал на место скорую и правоохратилей.
Приехав на место медики осмотрели пострадавшую и, нащупав слабый пульс, принялись оказывать первую помощь. За жизнь пожилой женщины медики боролись более сорока минут, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медики констатировали смерть.
Читайте также: В Москве умерла студентка, выпавшая из окна МГИМО
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которая будет выяснять детали инцидента. На место также вызвали судебно-медицинских экспертов, которые осмотрят тело умершей.
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