Раздел: Происшествия
В Киеве очередной раз "заминировали" Ашан
На данный момент супермаркеты закрыты на вход.
В субботу, 4 мая, в Киеве здания супермаркетов Ашан и ТРЦ Магелан опять "заминировал"
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
На месте дежурят спасатели, медики и правоохранители. Весь персонал и посетителей эвакуируют.
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Напомним, 14 и 21 апреля в Киеве уже "минировали" Ашаны.
В субботу, 4 мая, в Киеве здания супермаркетов Ашан и ТРЦ Магелан опять "заминировал"
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
На месте дежурят спасатели, медики и правоохранители. Весь персонал и посетителей эвакуируют.
Читайте также: В Киеве «заминировали» гипермаркет: людей эвакуируют
Напомним, 14 и 21 апреля в Киеве уже "минировали" Ашаны.
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