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Раздел: Происшествия  
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В Киеве очередной раз "заминировали" Ашан

В Киеве очередной раз "заминировали" АшанНа данный момент супермаркеты закрыты на вход.

В субботу, 4 мая, в Киеве здания супермаркетов Ашан и ТРЦ Магелан опять "заминировал"

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

На месте дежурят спасатели, медики и правоохранители. Весь персонал и посетителей эвакуируют.

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Напомним, 14 и 21 апреля в Киеве уже "минировали" Ашаны.
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 Теги: Киев, Ашан, минирование

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