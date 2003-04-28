Раздел: Происшествия
В Днепре оборвался лифт с семейной парой
Причины обрыва троса устанавливаются.
В Днепре в многоэтажном доме упал лифт вместе с людьми, никто не пострадал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В момент обрыва троса в лифте находились муж с женой, которые отделались испугом. Спасатели достали их с помощью лестницы.
"Ехали с женой на кладбище, навести порядок. Такая ирония судьбы. Если бы падали с верхних этажей, доехали бы по назначению", - рассказал мужчина, который ехал в лифте.
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Спасатели отмечают, что в прошлом году проводился ремонт лифта.
В Днепре в многоэтажном доме упал лифт вместе с людьми, никто не пострадал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В момент обрыва троса в лифте находились муж с женой, которые отделались испугом. Спасатели достали их с помощью лестницы.
"Ехали с женой на кладбище, навести порядок. Такая ирония судьбы. Если бы падали с верхних этажей, доехали бы по назначению", - рассказал мужчина, который ехал в лифте.
Читайте также: В киевской многоэтажке оборвался лифт с пассажиром
Спасатели отмечают, что в прошлом году проводился ремонт лифта.
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