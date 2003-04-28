Раздел: Происшествия
В Киеве загадочно погиб бизнесмен
Бездыханное тело обнаружила в квартире многоэтажки.
В субботу, 4 мая, в Голосеевском районе Киева нашли мертвым предпринимателя с огнестрельным ранением на теле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Так, бездыханное тело обнаружила в квартире многоэтажки жена погибшего.
По предварительным данным, это было самоубийство. Действительно ли мужчина покончил с собой, будет выяснять следствие.
Читайте также: ЧП в Харькове: загадочно погиб мужчина
В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.
В субботу, 4 мая, в Голосеевском районе Киева нашли мертвым предпринимателя с огнестрельным ранением на теле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Так, бездыханное тело обнаружила в квартире многоэтажки жена погибшего.
По предварительным данным, это было самоубийство. Действительно ли мужчина покончил с собой, будет выяснять следствие.
Читайте также: ЧП в Харькове: загадочно погиб мужчина
В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.
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