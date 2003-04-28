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Раздел: Происшествия  
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В Киеве загадочно погиб бизнесмен

В Киеве загадочно погиб бизнесменБездыханное тело обнаружила в квартире многоэтажки.

В субботу, 4 мая, в Голосеевском районе Киева нашли мертвым предпринимателя с огнестрельным ранением на теле.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Так, бездыханное тело обнаружила в квартире многоэтажки жена погибшего.

По предварительным данным, это было самоубийство. Действительно ли мужчина покончил с собой, будет выяснять следствие.

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В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.
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 Теги: Киев, бизнесмен

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