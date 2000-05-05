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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе погибла террористка "ДНР"

На Донбассе погибла террористка "ДНР"Погибшая была родом из Днепропетровской области.

В зоне боевых действий на Донбассе погибла опасная террористка «ДНР» Ольга Баулина (позывной «Эфа»).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

«200-я бригада» 10.02.19 пополнилась очередным бойцом - Баулина «Эфа» Ольга из г. Снежное. Обстоятельства требуют уточнения. Все будет Украина и победа за нами!» - сказано в сообщении.

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Отмечается, что погибшая была родом из Днепропетровской области, но в последнее время жила в Донецкой области. Ей было 37 лет.
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 Теги: Донбасс, ДНР, террористка

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Вчера, 23:40 » Автор: Эдгар Букмирза
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