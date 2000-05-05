Раздел: Происшествия
На Донбассе погибла террористка "ДНР"
Погибшая была родом из Днепропетровской области.
В зоне боевых действий на Донбассе погибла опасная террористка «ДНР» Ольга Баулина (позывной «Эфа»).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
«200-я бригада» 10.02.19 пополнилась очередным бойцом - Баулина «Эфа» Ольга из г. Снежное. Обстоятельства требуют уточнения. Все будет Украина и победа за нами!» - сказано в сообщении.
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Отмечается, что погибшая была родом из Днепропетровской области, но в последнее время жила в Донецкой области. Ей было 37 лет.
В зоне боевых действий на Донбассе погибла опасная террористка «ДНР» Ольга Баулина (позывной «Эфа»).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
«200-я бригада» 10.02.19 пополнилась очередным бойцом - Баулина «Эфа» Ольга из г. Снежное. Обстоятельства требуют уточнения. Все будет Украина и победа за нами!» - сказано в сообщении.
Читайте также: В Сирии убита британская террористка Белая Вдова
Отмечается, что погибшая была родом из Днепропетровской области, но в последнее время жила в Донецкой области. Ей было 37 лет.
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