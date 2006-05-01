Раздел: Происшествия
В Киеве задержали банду «домушников»
Они орудовали в Деснянском районе.
В Киеве сотрудники уголовного розыска Главного управления полиции, проводя профилактические меры и отрабатывая информацию о возможных квартирных кражах в Деснянском районе, обнаружили банду квартирных воров, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Отмечается, что как только злоумышленники совершили кражу, сразу сели в автомобиль Renault (AA5740XA), после чего началась погоня.
На Закревского, 37, правоохранители заблокировали движение беглецам. Уже после того, как преступники почувствовали на вкус землю, в которую их профессионально уложили лицом, поняли, что шутки закончились.
Все трое задержаны, во время проверки найдено много краденых вещей и различные ключи и отмычки. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.
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Всех троих задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и, как минимум, эту ночь они проведут в изоляторе, а дальше уже - как суд решит.
В Киеве сотрудники уголовного розыска Главного управления полиции, проводя профилактические меры и отрабатывая информацию о возможных квартирных кражах в Деснянском районе, обнаружили банду квартирных воров, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Отмечается, что как только злоумышленники совершили кражу, сразу сели в автомобиль Renault (AA5740XA), после чего началась погоня.
На Закревского, 37, правоохранители заблокировали движение беглецам. Уже после того, как преступники почувствовали на вкус землю, в которую их профессионально уложили лицом, поняли, что шутки закончились.
Все трое задержаны, во время проверки найдено много краденых вещей и различные ключи и отмычки. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.
Читайте также: В Киеве загадочно погиб бизнесмен
Всех троих задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и, как минимум, эту ночь они проведут в изоляторе, а дальше уже - как суд решит.
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