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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали банду «домушников»

В Киеве задержали банду «домушников»Они орудовали в Деснянском районе.

В Киеве сотрудники уголовного розыска Главного управления полиции, проводя профилактические меры и отрабатывая информацию о возможных квартирных кражах в Деснянском районе, обнаружили банду квартирных воров, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Отмечается, что как только злоумышленники совершили кражу, сразу сели в автомобиль Renault (AA5740XA), после чего началась погоня.

На Закревского, 37, правоохранители заблокировали движение беглецам. Уже после того, как преступники почувствовали на вкус землю, в которую их профессионально уложили лицом, поняли, что шутки закончились.

Все трое задержаны, во время проверки найдено много краденых вещей и различные ключи и отмычки. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

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Всех троих задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и, как минимум, эту ночь они проведут в изоляторе, а дальше уже - как суд решит.

В Киеве задержали банду «домушников»
В Киеве задержали банду «домушников»
В Киеве задержали банду «домушников»


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 Теги: Киев, воры

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Сегодня, 09:09 » Автор: Анна Мартынова
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