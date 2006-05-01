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Раздел: Происшествия  
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В Киеве повесился 25-летний парень

В Киеве повесился 25-летний пареньРодственники сутки искали парня.

В субботу, 4 мая, в Киеве возле Чоколовского бульвара нашли труп мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Тело повешенного находилось в зеленой зоне парка "Спутник". Труп увидел мужчина, который выгуливал собаку. Мужчина вызвал медиков и полицию, но врачам оставалось только констатировать смерть.

Известно, что веревка, на которой висел мужчина была привязана к дереву. Очевидцы рассказали, что за несколько часов до этого видели парня живым. Он шел по улице с несколькими людьми.

Сообщается, что уже установили личность погибшего. Родственники 25-летнего парня искали его со вчерашнего дня. При умершем были обнаружены документы и личные вещи.

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Причины совершенного будет устанавливать полиция.

В Киеве повесился 25-летний парень
В Киеве повесился 25-летний парень
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 Теги: Киев, суицид

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