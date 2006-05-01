В Киеве Chery Amulet влетел в припаркованные авто и загорелся

Огонь перекинулся на соседнее авто.



Утром 5 мая в Киеве на улице Ларисы Руденко произошло ДТП. Chery Amulet потерял управление и врезался в припаркованные машины. В результате столкновения повреждения получили сразу три автомобиля. Сам же Amulet от столкновения загорелся, передает



Авария произошла около 07:05.



По предварительной информации, Chery Amulet двигался по улице со значительным превышением скорости. По какой-то причине водитель не справился с управлением и влетел в припаркованные машины. В результате столкновения «китаец» загорелся. Более того, огонь перекинулся на стоящий рядом Mitsubishi.



Всего в аварии получили повреждения, помимо упомянутых Chery и Mitsubishi, еще и Chevrolet и Jeep. Причем, по положению последнего, который сдвинулся вперед на метр-полтора, скорость, с которой Amulet двигался по улице, была и правда высокой. К счастью, в результате ДТП удалось избежать серьезных травм у участников. Водитель и пассажир Amulet отделались синяками и ушибами.



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На месте происшествия работали три кареты скорой помощи, две пожарные машины, а также экипаж полиции. Именно правоохранителям предстоит установить причину ДТП. Отметим, что водитель «китайца» утверждает, что он заснул за рулем из-за усталости. Очевидцы же утверждают, что оба мужчины вели себя странно, хотя это может быть связано и с их шоковым состоянием.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Утром 5 мая в Киеве на улице Ларисы Руденко произошло ДТП. Chery Amulet потерял управление и врезался в припаркованные машины. В результате столкновения повреждения получили сразу три автомобиля. Сам же Amulet от столкновения загорелся, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Авария произошла около 07:05.По предварительной информации, Chery Amulet двигался по улице со значительным превышением скорости. По какой-то причине водитель не справился с управлением и влетел в припаркованные машины. В результате столкновения «китаец» загорелся. Более того, огонь перекинулся на стоящий рядом Mitsubishi.Всего в аварии получили повреждения, помимо упомянутых Chery и Mitsubishi, еще и Chevrolet и Jeep. Причем, по положению последнего, который сдвинулся вперед на метр-полтора, скорость, с которой Amulet двигался по улице, была и правда высокой. К счастью, в результате ДТП удалось избежать серьезных травм у участников. Водитель и пассажир Amulet отделались синяками и ушибами.На месте происшествия работали три кареты скорой помощи, две пожарные машины, а также экипаж полиции. Именно правоохранителям предстоит установить причину ДТП. Отметим, что водитель «китайца» утверждает, что он заснул за рулем из-за усталости. Очевидцы же утверждают, что оба мужчины вели себя странно, хотя это может быть связано и с их шоковым состоянием.





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