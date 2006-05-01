ВАЖНО:Выборы 2019
» » В центре Киева ограбили иностранца
Раздел: Происшествия  
0

В центре Киева ограбили иностранца

В центре Киева ограбили иностранцаЕго удалось задержать.

В центре Киева ограбили иностранца. Злоумышленник выхватил из рук мужчины, который шел по улице, деньги и мобильный телефон, после чего попытался скрыться. К счастью, правоохранителям удалось его оперативно задержать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Грабеж произошел на улице Симона Петлюры.

Читайте также: На Киевщине Volkswagen врезался в кирпичный забор

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники спецподразделений. Правоохранители из наряда полка полиции особого назначения №1 задержали и установили личность подозреваемого в совершении грабежа. Злоумышленником оказался 33-летний мужчина, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. За совершение грабежа ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, иностранец

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:11 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0


Оставьте свой комментарий

наверх