Раздел: Происшествия
В центре Киева ограбили иностранца
Его удалось задержать.
В центре Киева ограбили иностранца. Злоумышленник выхватил из рук мужчины, который шел по улице, деньги и мобильный телефон, после чего попытался скрыться. К счастью, правоохранителям удалось его оперативно задержать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Грабеж произошел на улице Симона Петлюры.
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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники спецподразделений. Правоохранители из наряда полка полиции особого назначения №1 задержали и установили личность подозреваемого в совершении грабежа. Злоумышленником оказался 33-летний мужчина, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. За совершение грабежа ему грозит до четырех лет лишения свободы.
В центре Киева ограбили иностранца. Злоумышленник выхватил из рук мужчины, который шел по улице, деньги и мобильный телефон, после чего попытался скрыться. К счастью, правоохранителям удалось его оперативно задержать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Грабеж произошел на улице Симона Петлюры.
Читайте также: На Киевщине Volkswagen врезался в кирпичный забор
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники спецподразделений. Правоохранители из наряда полка полиции особого назначения №1 задержали и установили личность подозреваемого в совершении грабежа. Злоумышленником оказался 33-летний мужчина, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. За совершение грабежа ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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