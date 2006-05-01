В Днепре мужчина стрелял по людям из винтовки

Один человек получил ранение.



В Днепре местный житель стрелял из окна собственного дома по пенсионерам, в результате чего один человек был ранен, передает



По данным пресс-службы областного управления полиции, он устроил "сафари" 3 мая около 15:00 в парусной переулке.



"Подозреваемый устроил стрельбу, предварительно – из пневматической винтовки, в результате которой один пенсионер ранен в голову, другому пуля повредила одежду", – уточнили в ведомстве.



Правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции. Им оказался 42-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.



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За стрельбу из окна с последствиями злоумышленнику грозит грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч.4 ст. 296 УК (хулиганство). Наказание – от 3 до 7 лет тюрьмы.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Днепре местный житель стрелял из окна собственного дома по пенсионерам, в результате чего один человек был ранен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель ..По данным пресс-службы областного управления полиции, он устроил "сафари" 3 мая около 15:00 в парусной переулке."Подозреваемый устроил стрельбу, предварительно – из пневматической винтовки, в результате которой один пенсионер ранен в голову, другому пуля повредила одежду", – уточнили в ведомстве.Правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции. Им оказался 42-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.За стрельбу из окна с последствиями злоумышленнику грозит грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч.4 ст. 296 УК (хулиганство). Наказание – от 3 до 7 лет тюрьмы.





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