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Раздел: Происшествия  
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В Днепре мужчина стрелял по людям из винтовки

В Днепре мужчина стрелял по людям из винтовкиОдин человек получил ранение.

В Днепре местный житель стрелял из окна собственного дома по пенсионерам, в результате чего один человек был ранен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель..

По данным пресс-службы областного управления полиции, он устроил "сафари" 3 мая около 15:00 в парусной переулке.

"Подозреваемый устроил стрельбу, предварительно – из пневматической винтовки, в результате которой один пенсионер ранен в голову, другому пуля повредила одежду", – уточнили в ведомстве.

Правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции. Им оказался 42-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

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За стрельбу из окна с последствиями злоумышленнику грозит грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч.4 ст. 296 УК (хулиганство). Наказание – от 3 до 7 лет тюрьмы.

В Днепре мужчина стрелял по людям из винтовки
В Днепре мужчина стрелял по людям из винтовки
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 Теги: Днепр, винтовка

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Сегодня, 17:11 » Автор: Анна Мартынова
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