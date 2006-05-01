Раздел: Происшествия
Под Киевом задержали грабителя с гранатой
Мужчина признался работникам полиции, что его сосед незаконно хранит оружие и боеприпасы.
В селе Барышевка Киевской области человек в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин, положил гранату на прилавок и угрожал присутствующим ее взорвать. Затем он забрал боеприпас с собой и пошел прочь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Работники полиции Барышевского отделения полиции задержали правонарушителя по месту жительства. Им оказался 49-летний местный житель. При проведении неотложного обыска полицейские изъяли у него корпус гранаты "Ф-1" времен Великой Отечественной Войны и запал к ней. Он признался полицейским, что нашел боеприпас металлоискателем и хранил как военный сувенир. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники Главного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа местной полиции.
Правоохранители провели неотложный обыск по месту жительства 61-летнего хозяина.
Читайте также: Опубликованы кадры военной «обработки» детей на Донбассе. Видео
Там, в хозяйственном помещении, были обнаружены и изъяты различные детали и боеприпасы от оружия времен Великой Отечественной Войны: части винтовки "Мосина", пистолета "КИ", 45 мм гильзу от пушки, 47 патронов различного калибра. Как пояснил хозяин, такой боевой архив год назад дал на хранение его знакомый.
Изъятые улики направлены в экспертно-криминалистический центр. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство.
В селе Барышевка Киевской области человек в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин, положил гранату на прилавок и угрожал присутствующим ее взорвать. Затем он забрал боеприпас с собой и пошел прочь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Работники полиции Барышевского отделения полиции задержали правонарушителя по месту жительства. Им оказался 49-летний местный житель. При проведении неотложного обыска полицейские изъяли у него корпус гранаты "Ф-1" времен Великой Отечественной Войны и запал к ней. Он признался полицейским, что нашел боеприпас металлоискателем и хранил как военный сувенир. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники Главного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа местной полиции.
Правоохранители провели неотложный обыск по месту жительства 61-летнего хозяина.
Читайте также: Опубликованы кадры военной «обработки» детей на Донбассе. Видео
Там, в хозяйственном помещении, были обнаружены и изъяты различные детали и боеприпасы от оружия времен Великой Отечественной Войны: части винтовки "Мосина", пистолета "КИ", 45 мм гильзу от пушки, 47 патронов различного калибра. Как пояснил хозяин, такой боевой архив год назад дал на хранение его знакомый.
Изъятые улики направлены в экспертно-криминалистический центр. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
304
0
Оставьте свой комментарий