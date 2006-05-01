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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом задержали грабителя с гранатой

Под Киевом задержали грабителя с гранатойМужчина признался работникам полиции, что его сосед незаконно хранит оружие и боеприпасы.

В селе Барышевка Киевской области человек в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин, положил гранату на прилавок и угрожал присутствующим ее взорвать. Затем он забрал боеприпас с собой и пошел прочь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Работники полиции Барышевского отделения полиции задержали правонарушителя по месту жительства. Им оказался 49-летний местный житель. При проведении неотложного обыска полицейские изъяли у него корпус гранаты "Ф-1" времен Великой Отечественной Войны и запал к ней. Он признался полицейским, что нашел боеприпас металлоискателем и хранил как военный сувенир. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники Главного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа местной полиции.
Правоохранители провели неотложный обыск по месту жительства 61-летнего хозяина.

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Там, в хозяйственном помещении, были обнаружены и изъяты различные детали и боеприпасы от оружия времен Великой Отечественной Войны: части винтовки "Мосина", пистолета "КИ", 45 мм гильзу от пушки, 47 патронов различного калибра. Как пояснил хозяин, такой боевой архив год назад дал на хранение его знакомый.

Изъятые улики направлены в экспертно-криминалистический центр. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство.
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 Теги: Киев, грабитель, граната

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