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Раздел: Происшествия  
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Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе Боевики вели обстрел из вооружения боевых машин пехоты.

От начала текущих суток, 5 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики на Донбассе совершили 5 обстрелов позиций украинских военных.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Сообщается, что вблизи поселка городского типа Талаковка боевики осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Павлополье боевики вели огонь из противотанковых гранатометов, а вблизи Лебединского из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новоалександровки боевики вели обстрел из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем, а вблизи Крымского из противотанковых ракетных комплексов.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.
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 Теги: Боевики, режим прекращения огня

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