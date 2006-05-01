Раздел: Происшествия
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе
Боевики вели обстрел из вооружения боевых машин пехоты.
От начала текущих суток, 5 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики на Донбассе совершили 5 обстрелов позиций украинских военных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Сообщается, что вблизи поселка городского типа Талаковка боевики осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Павлополье боевики вели огонь из противотанковых гранатометов, а вблизи Лебединского из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Новоалександровки боевики вели обстрел из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем, а вблизи Крымского из противотанковых ракетных комплексов.
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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.
От начала текущих суток, 5 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики на Донбассе совершили 5 обстрелов позиций украинских военных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Сообщается, что вблизи поселка городского типа Талаковка боевики осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Павлополье боевики вели огонь из противотанковых гранатометов, а вблизи Лебединского из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Новоалександровки боевики вели обстрел из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем, а вблизи Крымского из противотанковых ракетных комплексов.
Читайте также: Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.
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