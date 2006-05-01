Раздел: Происшествия
В Киеве водитель Mercedes стрелял в людей
Инцидент произошел в «Портер пабе» на Малиновского, 24/10.
В воскресенье, 5 мая, в Оболонском районе Киева неизвестный стрелял в людей и скрылся в сторону Героев Днепра на черном Mercedes ML с военными номерами 0405 без букв.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
В 21:34 в столице введен оперативный план «Сирена», – сообщает местное издание.
Компания из 4-5 человек сидела в «Портер пабе», покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов. Предварительно, ранили одного человека. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами 0405 и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены.
Читайте также: В Киеве мотоциклист стрелял в водителя маршрутки
Напомним, ранее в Киеве “заминировали” две гостиницы, людей эвакуировали.
В воскресенье, 5 мая, в Оболонском районе Киева неизвестный стрелял в людей и скрылся в сторону Героев Днепра на черном Mercedes ML с военными номерами 0405 без букв.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
В 21:34 в столице введен оперативный план «Сирена», – сообщает местное издание.
Компания из 4-5 человек сидела в «Портер пабе», покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов. Предварительно, ранили одного человека. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами 0405 и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены.
Читайте также: В Киеве мотоциклист стрелял в водителя маршрутки
Напомним, ранее в Киеве “заминировали” две гостиницы, людей эвакуировали.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
166
0
Оставьте свой комментарий