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Раздел: Происшествия  
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В Киеве водитель Mercedes стрелял в людей

В Киеве водитель Mercedes стрелял в людейИнцидент произошел в «Портер пабе» на Малиновского, 24/10.

В воскресенье, 5 мая, в Оболонском районе Киева неизвестный стрелял в людей и скрылся в сторону Героев Днепра на черном Mercedes ML с военными номерами 0405 без букв.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

В 21:34 в столице введен оперативный план «Сирена», – сообщает местное издание.

Компания из 4-5 человек сидела в «Портер пабе», покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов. Предварительно, ранили одного человека. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами 0405 и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены.

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Напомним, ранее в Киеве “заминировали” две гостиницы, людей эвакуировали.
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 Теги: Киев, Mercedes, стрельба

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