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Раздел: Происшествия  
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Под Одессой произошло смертельное ДТП

Под Одессой произошло смертельное ДТППричиной аварии стало то, что водитель Volkswagen не уступил дорогу BMW.

В воскресенье, 5 мая, под Одессой произошла смертельная авария, в результате которой погибли трое человек.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Как сообщают правоохранители, на трассе Одесса-Киев столкнулись Volkswagen и BMW.

По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека - водитель и один из пассажиров Volkswagen, а также местная женщина, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.

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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Под Одессой произошло смертельное ДТП
Под Одессой произошло смертельное ДТП
Под Одессой произошло смертельное ДТП
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 Теги: Одесса, ДТП

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