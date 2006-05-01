Раздел: Происшествия
Под Одессой произошло смертельное ДТП
Причиной аварии стало то, что водитель Volkswagen не уступил дорогу BMW.
В воскресенье, 5 мая, под Одессой произошла смертельная авария, в результате которой погибли трое человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Как сообщают правоохранители, на трассе Одесса-Киев столкнулись Volkswagen и BMW.
По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека - водитель и один из пассажиров Volkswagen, а также местная женщина, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.
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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В воскресенье, 5 мая, под Одессой произошла смертельная авария, в результате которой погибли трое человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Как сообщают правоохранители, на трассе Одесса-Киев столкнулись Volkswagen и BMW.
По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека - водитель и один из пассажиров Volkswagen, а также местная женщина, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.
Читайте также: Смертельное ДТП под Одессой: BMW влетел в конную повозку
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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