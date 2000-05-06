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Раздел: Происшествия  
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На границе с Россией задержан украинец: названа причина

На границе с Россией задержан украинец: названа причинаПреступник был задержан и передан сотрудникам Национальной полиции.

В пункте пропуска на границе с Россией «Гоптовка», что в Харьковской области, украинские пограничники обнаружили соотечественника, который предоставил для проверки паспорт, принадлежащий другому лицу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

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Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, впоследствии пограничники выяснили, что украинец пытался использовать чужой паспорт из-за того, что его разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 185 (кража) УК Украины.
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 Теги: граница, Россия, причина

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Вчера, 23:40 » Автор: Эдгар Букмирза
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