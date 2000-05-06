Раздел: Происшествия
На границе с Россией задержан украинец: названа причина
Преступник был задержан и передан сотрудникам Национальной полиции.
В пункте пропуска на границе с Россией «Гоптовка», что в Харьковской области, украинские пограничники обнаружили соотечественника, который предоставил для проверки паспорт, принадлежащий другому лицу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
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Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, впоследствии пограничники выяснили, что украинец пытался использовать чужой паспорт из-за того, что его разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 185 (кража) УК Украины.
В пункте пропуска на границе с Россией «Гоптовка», что в Харьковской области, украинские пограничники обнаружили соотечественника, который предоставил для проверки паспорт, принадлежащий другому лицу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Читайте также: В Харьков задержан гражданин Франции: названа причина
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, впоследствии пограничники выяснили, что украинец пытался использовать чужой паспорт из-за того, что его разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 185 (кража) УК Украины.
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